Луганск, , 17:59 — REGNUM Украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщила 2 мая пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

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Инцидент произошел на позициях 11-го батальона 59-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Мироновский.

«При проведении инженерных работ по углублению траншей … от удара лопаты произошла детонация неизвестного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военный получил различные травмы.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая в пресс-центре Министерства внутренних дел России сообщили, что почти 530 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ за последние два года.