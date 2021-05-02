Казань, , 17:59 — REGNUM Руководство казанского «Рубина» не намерено расставаться с 20-летним фланговым атакующим полузащитником сборной Грузии Хвичей Кварацхелией дешевле, чем за 30 миллионов евро. Об этом 2 мая заявил спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 23-х матчах Российской Премьер-лиги по футболу, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Грузинский полузащитник перешел в «Рубин» летом 2019-го года из «Рустави» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах футболиста со стороны «Аякса» из Амстердама и мюнхенской «Баварии».