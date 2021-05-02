Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Сообщения средств массовой информации о достижении договоренности об обмене заключенными между Соединенными Штатами и Ираном не соответствуют действительности, сообщили 2 мая в Государственном департаменте США.

«Сообщения о том, что было достигнуто соглашение об обмене заключенными, не соответствуют действительности», — заявил глава Госдепа Нед Прайс.

Напомним, ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран планируют обменяться задержанными и освободить по четыре человека с каждой стороны.

Также сообщалось, что Вашингтон и Тегеран могут разморозить $7 млрд иранских активов.

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