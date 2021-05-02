Москва, , 17:50 — REGNUM Мощный североатлантический циклон накроет в ближайшее время центральные регионы России. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец журналистам РБК.

По его словам, в ночь на понедельник, 3 мая, в центральных регионах страны ожидаются аномальные ливни с грозами. Кроме того, добавил Тишковец, на юге Подмосковья, а также в Тульской, Брянской и Калужской областях с 70−80-процентной вероятностью пройдут грозы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» отметил, что 3 мая в Москве в период с полуночи до 09:00 часов утра прогнозируются наиболее сложные метеоусловия (ливни, грозы, порывы ветра).

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Московского Планетария сообщила, что в начале мая текущего года сложатся благоприятные условия для наблюдения метеорного потока Майские Аквариды.