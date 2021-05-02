Москва, , 17:46 — REGNUM 24-летний российский вратарь челябинского «Трактора» Иван Федотов продолжит карьеру в ЦСКА. «Красно-синие» выменяли вратаря на денежную компенсацию. Об этом 2 мая сообщили на официальном сайте хоккейного клуба «Трактор».

В составе челябинского «Трактора» Федотов провел два сезона. В прошедшем сезоне в рамках 26-ти матчей регулярного чемпионата вратарь отразил 92,5% бросков. Коэффициент надежности хоккеиста составил 2,21.

В прошедшем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) сезона 2020/21 московский ЦСКА занял первую позицию в западной конференции, набрав 91 очко после 60-ти сыгранных матчей. В финале Кубка Гагарина ЦСКА потерпел поражение от «Авангарда» со счетом 2:4.