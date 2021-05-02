Берлин, , 17:38 — REGNUM В столице Германии Берлине около 350 человек были задержаны на первомайских демонстрациях, которые переросли в беспорядки. Об этом 2 мая сообщили в городской полиции.

Отмечается, что в течение дня в Берлине состоялось порядка 20 мирных акций, беспорядки начались после вечерней манифестации в округе Нойкельн-Кройцберг, в которой приняли участие от 8 до 10 тыс. Человек.

В какой-то момент правоохранители остановили шествие, поскольку участники не соблюдали социальную дистанцию и были без масок. Начались беспорядки, в ходе которых в полицейских начали кидать бутылки. В результате были задержаны порядка 350 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен написал в своем Twitter о том, что в ходе столкновений на первомайской демонстрации в Париже силовики задержали по меньшей мере 34 человека. По меньшей мере 27 полицейских и жандармов пострадали в столкновениях с хулиганами во время первомайской демонстрации в Лионе.

Читайте также: В Берлине на первомайское шествие вышли более 1 тыс. человек