Амстердам, , 17:30 — REGNUM Столичный «Аякс» в рамках 31-го тура нидерландской Эредивизи 2020/21 со счетом 4:0 разгромил «Эммен». Об этом 2 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Голами в составе команды из Амстердама отметились Юрриен Тимбер, Себастьян Аллер, Девайн Ренч и Дэви Классен. Голевые передачи на свой счет записали Душан Тадич и Дэви Классен. MVP встречи с оценкой 8,51 был признан Дэви Классе, отметившийся забитым мячом, голевой передачей и тремя успешными отборами. Точность передач нидерландца составила 67%.

Статистика матча («Аякс"/"Эммен»)

Удары 14/3

Удары в створ 6/0

Владение 59%/41%

Угловые 9/3

Нарушения 14/8

Составы команд:

«Аякс»: Стекеленбург, Тимбер (Схюрс, 77'), Ренч (Мазрауи, 67'), Мартинес, Тальяфико, Альварес, Классен (Лабьяд, 88'), Гравенберх (Кудус, 77'), Аллер, Антони (Нереш, 67').

«Эммен»: Веррипс, Вендорп, Араухо, Кавлан, Бейл, Пенья, Влак (Мусса, 73'), Бернаду (Тибблинг, 83'), Фрей (Гладон, 73'), Аджич (де Вос, 83'), де Лееув (Ла Торре, 89').

«Аякс», одержав 25-ю победу в сезоне и набрав 79 очков, досрочно стал чемпионом Эредивизи сезона 2020/21 по футболу. Столичная команда взяла этот трофей в 35-й раз в истории. «Эммен» с 24-мя очками остался на 16-й позиции в зоне вылета.