Москва, , 17:29 — REGNUM Заявление главы МИД Британии Доминика Рааба о том, что механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой» нужно разработать представителям стран G7 («Большой семерки»), прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом 2 мая сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Так, представитель российского внешнеполитического ведомства в светлый праздник Пасхи процитировала журналистам радиостанции высказывание преподобного Антония Великого: «Наступят последние времена, когда 9 больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы».

Дипломат добавила, что некоторые страны, использовавшие пропаганду не раз для оправдания свержения правительств и вооружённого вторжения, по непонятным причинам продолжают обвинять Россию в «собственных грехах».

Напомним, 2 мая министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в интервью агентству Reuters рассказал, что возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию «пропаганды и дезинформации» из РФ намерена рассмотреть группа стран G7.

Читайте также: МИД Британии: G7 нужен единый механизм по борьбе с «пропагандой России»