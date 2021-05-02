Новый Орлеан, США, , 17:19 — REGNUM В Соединенных Штатах в результате стрельбы в городе Новый Орлеан (штат Луизиана) один человек погиб, ещё шестеро пострадали. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что стрельба произошла вечером 1 мая недалеко от Французского квартала. По прибытию полицейские обнаружили пятерых пострадавших, все они были госпитализированы. В больнице один из них скончался.

Позже выяснилось, что в эту же больницу на частном транспорте доставили еще двоих пострадавших. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая как минимум семь человек пострадали в казино результате стрельбы в американском штате Висконсин.

Отметим, что в последнее время в США участились случаи так называемых «шутингов» — нападений на людей злоумышленников с огнестрельным оружием. Президент США Джо Байден в своем обращении к Конгрессу сравнил такие случаи с эпидемией. Ряд экспертов предполагает, что глава государства может отменить право граждан на свободное владение оружием.

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