Оренбург, , 17:14 — REGNUM В Оренбурге двое заключённых одной из колоний пойдут под суд за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным следствия, в полицию обратилась 83-летняя гражданка, которая рассказала, что у неё выманили 80 тыс. рублей. Эти деньги она передала двоим молодым людям. Стражи порядка установили их личности. 18-летние граждане пояснили полицейским, что купюры забрали по просьбе своего знакомого. Позднее сотрудники полиции выяснили, что этот человек отбывает наказание в исправительной колонии.

По предварительным данным, молодые люди не знали о противоправной деятельности своего знакомого. Они забирали деньги у пенсионеров и переводили их на его банковскую карту. Также установлена возможная причастность ещё одного заключённого к мошенническим действиям. По данным следствия, всего эти граждане похитили у потерпевших 345 тыс. рублей.

Теперь обвиняемым предстоит новый суд. Уголовное дело уже направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.