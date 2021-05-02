Рим, , 17:10 — REGNUM 2 мая в рамках 34-го тура итальянской Серии А 2020/21 римское «Лацио» одержало победу над «Дженоа» в голевой феерии со счетом 4:3. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитые мячи: Хоакин Корреа 30 — 1:0, Чиро Иммобиле (пенальти) 43 — 2:0, Адам Марушич (автогол) 47 — 2:1, Луис Альберто (Чиро Иммобиле) 48 — 3:1, Хоакин Корреа (Луис Альберто) 56 — 4:1, Джанлука Скамакка (пенальти) 80 — 4:2, Эльдор Шомуродов (Милан Бадель) 81 — 4:3.

Гол экс-нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова на 81-й минуте матча стал для футболиста пятым в сезоне в рамках Серии А.

MVP встречи с оценкой 8,91 по версии портала WhoScored был признан форвард «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле, набравший 2 (1+1) очка по системе гол+пас и отметившийся одной успешной обводкой и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач итальянца составила 81%.

Желтые карточки: Бираски — 32, Радованович — 43, Лейва — 45, Масьелло — 70, Катальди — 79, Фарес — 83, Кассата — 90+2. Главный арбитр встречи — Пьеро Джакомелли.

Составы команд:

«Лацио»: Рейна, Худт, Раду, Марушич, Лейва (Катальди, 57'), Альберто (Пароло, 82'), Лулич (Фарес, 67'), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 82'), Ладзари, Корреа (Перейра, 82'), Иммобиле.

«Дженоа»: Перин, Бираски, Радованович (Гильоне, 46'), Масьелло, Гольданига, Зайц (Пьяца, 46'), Строотманн (Ровелла, 52'), Бадель, Дзаппакоста (Кассата, 69'), Дестро (Скамакка, 46'), Шомуродов.

«Лацио», одержав 20-ю победу в сезоне и набрав 64 очка, укрепился на шестой строчке в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 36-ю очками остался на тринадцатом месте.

Победа «Лацио» над «Дженоа» третьей для «орлят» в рамках очного противостояния с генуэзской командой.