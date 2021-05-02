Курган, , 17:09 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков со Святой Пасхой. Поздравление опубликовано на сайте органов власти Зауралья.

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Совпадающий с весной, праздник Светлого Воскресения Христова вдохновляет на свершения, даёт новые силы идти вперёд, отметил глава региона.

«Этот главный христианский праздник вселяет уверенность в том, что всё в жизни возможно, если силён твой дух и чисты помыслы. Прошлый год был непростым, мы восстанавливаемся сами и восстанавливаем привычную жизнь — а для этого нужны силы и желание», — отметил Вадим Шумков.

Также курганский губернатор пожелал землякам, «выбрав свой добрый путь, следовать к цели».