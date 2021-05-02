Прага, , 17:07 — REGNUM Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал министра юстиции Марию Бенешову в связи с её заявлением о существовании двух версий о взрывах во Врбетице в 2014 году, заявил 2 мая вице-премьер Ян Гамачек.

Как отметил Гамачек, по версии Бабиша, в деле имеется лишь единственная версия — якобы о связи случившегося с «агентами российских спецслужб».

«Полиция работает с той, российской версией. Во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29 155. Иных версий нет», — сказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бенешова заявила, что версий взрывов на складах во Врбетице в 2014 году существует более двух.

По её словам, помимо самодетонации боеприпасов и причастности к произошедшему иностранных спецслужб, есть и третья версия. Глава чешского минюста пояснила, что присутствовала на заседании правительства, когда обсуждался этот инцидент.

Напомним, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают в причастности ко взрывам на складах во Врбетице спецслужбы из России, что в Кремле опровергли. В то же время Чехия выслала после этого 18 российских дипломатов, а Россия в ответ — 20 сотрудников посольства Чехии.

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