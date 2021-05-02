Челябинск, , 16:58 — REGNUM В Челябинске работу по установке остановочных комплексов вблизи садоводческих товариществ затрудняют вандалы. Об этом заявила глава города Наталья Котова на встрече с представителями коллективных садов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Когда мы установили новые остановочные комплексы на остановках, столкнулись с массовым вандализмом. Не один десяток остановок был разбит, разграблен, нам пришлось выделять средства на их восстановление и ремонт», — сказала Котова.

В то же время она отметила, что после того, как поймали одного из вредителей и возбудили уголовное дело, этот процесс удалось остановить.

В мэрии добавляют, что отсутствие остановочных павильонов является одной из проблем, на которые садоводы жалуются чаще всего. Этот вопрос решается. В 2021 году такие комплексы появятся остановках «Сад Нефтяник», «Сад Металлург» и «Сад «Строитель». Также эти сооружения могут появиться и у других садов. Всего планируется установить 20 комплексов.