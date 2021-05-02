Тегеран, , 16:51 — REGNUM Власти Соединенных Штатов в рамках сделки с Ираном могут разморозить $7 млрд иранских активов, сообщает 2 мая телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Отмечается, что США и Иран также планируют обменяться задержанными и освободить по четыре человека с каждой стороны.

Также сообщается, что власти Великобритании могут разморозить £400 млн, принадлежащих Тегерану.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Вене на первом заседании нового раунда переговоров Совместной комиссии по иранской ядерной сделке её участники решили ускорить процесс переговоров. Они также решили сформировать третью группу с целью обсуждения практических шагов по снятию санкций США и возвращению Вашингтона к ядерной сделке.

Читайте также: МИД Ирана призывает к единству в деле снятия незаконных санкций