Баку, , 16:51 — REGNUM В Азербайджан доставили первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V», которая была разработана в Центре им. Гамалеи. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил 2 мая посол РФ в Баку Михаил Бочарников, который вместе с представителями министерств иностранных дел и здравоохранения Азербайджана встречал груз в бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

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По словам дипломата, вклад в борьбу Азербайджана с SARS-CoV-2 внесет и российская вакцина, эффективность которой составляет 97%.

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая в министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили, что первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» Азербайджан получит 2 мая.

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