Курган, , 16:50 — REGNUM Из Кургана в Сочи и Симферополь с мая запущенные субсидированные авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Первый рейс в Сочи был совершён 1 мая 2021 года. Из 144 билетов было продано 112. Рейсы Курган — Сочи будут выполняться по 28 сентября. Рейсы Курган — Симферополь запущены со 2 мая по 29 сентября.

Авиаперевозки осуществляет авиакомпания «Сибирь» на воздушных судах «Аэробус А319». В Сочи можно улететь по вторникам и субботам в 18:00 (16:00 мск). Вернуться — в те же дни с приземлением в курганском аэропорту в 17:10 (15:10 мск). Вылеты из Кургана в Симферополь будут по средам и воскресеньям в 18:10 (16:10 мск). Рейсы из Симферополя приземляются в Кургане в те же дни в 17:20 (15:20 мск).