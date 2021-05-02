Химки, Московская область, , 16:44 — REGNUM 2 мая на «Арене Химки» в рамках 28-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 по футболу «Химки» одержали минимальную победу над «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 1:0. Единственный мяч на 10-й минуте встречи забил бывший нападающий «Урала» Мохамед Конате после передачи Сенина Себая. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матче работала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Помощники судья — Роман Милюченко и Константин Шаламберидзе. На 15-й минуте встречи Александр Трошечкин был удален с поля прямой красной карточкой. За весь матч желтые карточки получили четыре футболиста: Егор Данилкин, Эрик Бикфалви, Алексеев Евсеев и Илльдрен Ибрагимай.

Составы команд:

«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Данилкин, Филин, Идову, Трошечкин, Глушенков (Корян, 90'), Могилевец, Конате (Кухарчук, 56'), Боженов, Себай (Мирзов, 76').

«Урал»: Годзюр, Страндберг, Кулаков, Адамов, Рыков, Егорычев (Ибрагимай, 71'), Аугустыняк, Мишкич (Евсеев, 54'), Гаджимуратов (Подберезкин, 76'), Бикфалви, Погребняк.

«Химки», одержав победу и набрав 44 очка, поднялись на восьмую позицию. Эта победа стала для подмосковного клуба второй подряд в рамках РПЛ. «Урал» с 31-м очком остался на двенадцатом месте.