Москва, , 16:43 — REGNUM Восстановление нормальных отношений между Россией и Украиной невозможно без наказания виновных в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Восстановление нормальных отношений России с Украиной невозможно без признания этого преступления украинских националистов и наказания виновных в гибели людей», — заявил Миронов.

В тот день 2 мая 2014 года произошли столкновения между сторонниками федерализации Украины и праворадикальными активистами, поддерживавших «евромайдан». По официальным данным, в результате тех трагических событий погибли 48 человек, сотни людей были ранены. Противники Евромайдана были блокированы в Доме профсоюзов, который бандеровцы подожгли.

«Весь мир в тот день стал свидетелем откровенного проявления самого настоящего фашизма, но ужас ещё и в том, что сегодня на свободе остаются многие подозреваемые в причастности к гибели людей», — отметил парламентарий.

«Лично у меня складывается такое впечатление, что некоторые украинские политические силы специально придерживают этих «проверенных» и верных боевиков для повторения одесской трагедии. Например, на Донбассе», — допустил Миронов.

Виновные должны быть найдены и наказаны, подчеркнул депутат Госдумы.

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