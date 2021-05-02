Багдад, , 16:35 — REGNUM Новый нефтеперерабатывающий завод в иракском Кербеле будет запущен в сентябре 2022 года, заявил 2 мая министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер.

«Запуск первого этапа работы НПЗ намечен на сентябрь 2022 года. Когда завод будет работать на полную мощность, он позволит Ираку отказаться на 90% от импортируемых нефтепродуктов», — цитирует министра Национальное информационное агентство Ирака.

Он добавил, что работы по возведению завода идут хорошими темпами. Работы останавливались лишь на время в связи с пандемией коронавируса.

В конце марта сирийское агентство SANA со ссылкой на источники сообщило, что силы США направили колонну из 300 цистерн с нефтью на территорию Ирака. Нефть добыта на сирийских месторождениях. Десятки таких колонн, как утверждается, пересекли границу с Ираком за последние месяцы.

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