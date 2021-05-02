Москва, , 16:35 — REGNUM У человека, прошедшего вакцинацию препаратом «КовиВак», до восьми месяцев сохраняется иммунитет к COVID-19. Об этом сообщил гендиректор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».

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«Порядка восьми месяцев (сохраняется иммунитет к COVID-19 — прим. ИА REGNUM)», — сказал он.

По его словам, иммуногенность вакцины, которой планируется выпустить до конца 2021 года минимум 7,5 млн доз, оценивается в 85%. При этом он добавил, что «КовиВак» — мягкая вакцина, так как «антитела вырабатываются достаточно медленно».

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщи, что за минувшие 24 часа в РФ выявили почти 8,7 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.