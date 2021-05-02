Улан-Батор, , 21:11 — REGNUM В Монголии по состоянию 30 апреля привиты 1 138 731 человек. Как сообщают в Минздраве, более 811 000 пациентов привились первой дозой, 327 251 — получили обе дозы. Большая часть привитых — жители монгольской столицы Улан-Батора. Власти планируют сделать вакцины всех совершеннолетних граждан, (60% от населения).ИА REGNUM представляет фоторепортаж корреспондента в Монголии о том, как в стране проходит массовая кампания по вакцинации от COVID.

Люди стоят в очереди на вакцинацию Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг © ИА REGNUM

Массовая вакцинация в Монголии началась 23 февраля. В первую очередь привились медики и работники, которые участвуют в борьбе с COVID-19. В марте началась вакцинация людей старше 55 лет, с 23 апреля вакцину могут получить все жители столицы от 18 лет.

Сегодня по всей столице Монголии работают более 120 пунктов вакцинации. Школы и детсады, где из-за пандемии коронавируса уже более года нет детей, превратились прививочные пункты. Жители столицы Монголии активно вакцинируются, каждое утро можно увидеть длинные очереди. Люди смогут привиться в пунктах вакцинации, которые находятся около дома.

Люди стоят в очереди на вакцинацию Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг © ИА REGNUM

Чтобы получить SMS о дате следующего укола или электронный сертификат о вакцинации людям нужно зарегистрироваться дважды в пунктах вакцинации.

Регистрация в пункте вакцинации Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг © ИА REGNUM

После регистрации проводится медицинский осмотр, прививка, после которой люди 15−30 минут находятся под наблюдением врачей. В пунктах вакцинации работают по два полицейских, их обязанность-контролировать порядок.

Полицейские работают в пунктах вакцинации с 9 по 18 часов Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг © ИА REGNUM

В удалении от города работают мобильные пункты вакцинации. В садовом участке «Шарга морьт» развернулись два пункта. В одном микроавтобусе сделают прививку, в другом люди находятся под наблюдением после вакцинации. Все процедуры такие же, как и в медучреждении. Перед входом медсестры измеряют температуру, в салоне пациентов регистрируют и осматривают врачи.

Мобильный пункт вакцинации в Монголии Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг © ИА REGNUM

Мобильный пункт вакцинации в Монголии Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг © ИА REGNUM

«Люди активно участвуют в вакцинации. Мы начали работу с 9:00 и тогда уже стояла очередь. Мы используем вакцину от китайской компании Синофарм. Честно говоря, нас удивило такое количество людей, поскольку некоторые люди в соцсетях призывают не делать прививки китайской вакциной, а ждать «СпутникV», — говорит медсестра Батжаргалын Даваа.

После получения второй дозы вакцины гражданину выдается сертификат о вакцинации. Электронный сертификат можно получить через портал госуслуг «E-Mongolia» бесплатно на монгольском или английском языках. Но пока неясно, где этот сертификат можно использовать.

Эпидемиологическая ситуация в Монголии

В Монголии до 8 мая действует строгий карантин. В стране растут темпы распространения COVID, за минувшие сутки выявилены 1328 новых случаев заражения. Общее количество случаев COVID-19 в Монголии достигло 35 354. За сутки умерли 8 пациентов, за время пандемии число умерших достигло 118.