Москва, , 16:18 — REGNUM Свидетели хладнокровного убийства бандеровцами 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе мирных граждан выступят на неформальной встрече Совета Безопасности ООН 5 мая. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«На следующей неделе мы проведем встречу по «формуле Арриа» для обсуждения кровопролития в Одессе и других преступлений украинских националистов», — написал Полянский в своем Twitter.

Он уточнил, что на встрече, которая состоится 5 мая, выступят свидетели, пережившие эту трагедию.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе украинские неонацисты устроили провокацию в Одессе, чтобы дискредитироваться активистов Антимайдана. В итоге противники Евромайдана были блокированы в Доме профсоюзов, который бандеровцы подожгли.

До сих пор точно не известно, сколько человек погибли в Доме профсоюзов — пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники так и не провели настоящего расследование массового убийства. По официальной версии Киева, в Доме профсоюзов погибли 50 человек, сторонники Антимайдана говорят о сотнях погибших.

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