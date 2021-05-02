Чебоксары, , 16:18 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии сотрудники полиции помогли потушить травяной пожар, который подбирался к жилому дому. Об этом сообщает МВД по республике.

Днем 30 апреля в полицию поступили сообщения о нескольких очагах возгорания на въезде в Ядрин. На месте происшествия полковнику полиции Тимуру Аверину и инспектору отделения ГИБДД Николаю Афанасьеву удалось остановить пламя, подбиравшееся к одному из жилых домов в поле, где горела сухая трава. Для тушения они использовали бочку с дождевой водой.

В ведомстве также отмечают, что полицейские установили и предполагаемую виновницу возгорания. По данным правоохранителей, в результате пожара сгорел ряд дачных домов и хозяйственных построек, пострадали места захоронений на кладбище. Полицейские предварительно установили, что женщина убиралась на участке своих знакомых и решила сжечь мусор за околицей.

По данному факту проводится проверка, устанавливается размер ущерба.

Напомним, 14 апреля 2021 года в селе Русские Алгаши Шумерлинского района огонь с горящего поля перекинулся на жилые постройки — в результате было уничтожено четыре дома, два из них были жилыми.

В ГКЧС Чувашии призывают жителей не поджигать сухую траву, не бросать в траву непотушенные спички и сигареты, так как они могут стать причиной пожаров.

«Если вы обнаружили начинающийся пожар — например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра — постарайтесь затушить его сами. Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его сами — позвоните на номер Единой службы спасения 112», — призывают в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 25 апреля в Чувашии действует особый противопожарный режим, в рамках которого вводится ряд ограничений и ужесточается наказание за нарушения.