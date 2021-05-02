Киль, Германия, , 16:12 — REGNUM Исследование международной группы учёных показало, что Красное море сформировалось около 13 млн лет назад, что вдвое больше предыдущих оценок. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Красное море начало формироваться около 25 млн лет назад в расщелине, которая появилась при расхождении Африканской и Аравийской литосферных плит. Существующие модели формирования Красного моря зачастую противоречат друг другу, поэтому международная группа геофизиков под руководством Нико Аугустина из центра океанологических исследований GEOMAR в Киле разработала собственную тектоническую модель развития бассейна Красного моря.

Для построения модели учёные использовали сейсмические данные, гравиметрическую и батиметрическую съёмку. Также исследователи провели геохимический анализ магматических образцов со дна моря.

Новая модель показала, что Красное море является зрелым океаническим бассейном возрастом около 13 млн лет. Ранее учёные оценивали возраст Красного моря в 5−6 млн лет.

«Наша модель позволит нам провести подробные исследования океанской коры, активных систем разломов и кратеров вулканических взрывов», — отметил один из авторов исследования Фрукье ван дер Цван.

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