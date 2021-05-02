Москва, , 16:10 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 2 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано шесть рейсов, еще пять рейсов отменено.

В воздушных гаванях Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 2 мая в столице России ожидается переменная облачность без осадков. По ее словам, температура воздуха ночью составит +3… +5 °С, дневная температура — +13… +15 °С.