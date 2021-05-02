Ставрополь, , 16:06 — REGNUM

В Ставрополе ленинский районный суд арестовал водителя автомобиля, который мог спровоцировать смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, сообщил 2 мая судья в ходе заседания по избранию меры пресечения.

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«Ленинский районный суд города Ставрополя постановил ходатайство следователя удовлетворить, … избрать меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 30 июня 2021 года», — сказал судья.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Ставропольском крае с участием грузовика, легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. В момент аварии в автобусе находились 14 детей и четверо взрослых, которые ехали на спортивные соревнования из Волгограда в Черкесск. На месте ДТП погибли пятеро детей, госпитализированы девять человек.

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