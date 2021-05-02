Салехард, , 16:05 — REGNUM Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай поздравил паству со Светлым Христовым Воскресением. Пасха входит в жизнь каждого человека радостным известием о победе жизни над смертью, отметил он.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Христос воскресе!» Православные празднуют Пасху — все новости»

«Как часто мы с вами забываем о Боге, пытаясь самостоятельно построить своё благополучие, используя человеческие знания и достижения. Жизнь показывает нам, как мы с вами ещё мало знаем о мире и как порой мало от нас зависит. О вечности заставляет нас задуматься хрупкость и временность земной жизни. Светлое Христово Воскресение в полноте раскрывает перед человеком эти великие смыслы и приносит собой в нашу жизнь веру, надежду и любовь», — отметил архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский.

Отец Николай пожелал от всей души ямальцам здравия душевного и телесного, долгих лет жизни, Пасхальной радости и всего самого наилучшего.