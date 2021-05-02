Вашингтон, , 16:02 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили более 45 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 2 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 45 303 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 32,3 млн.

Также сообщается, что за сутки в США от COVID-19 скончались 490 человек, а суммарное количество летальных исходов в стране превысило 576 тыс.

Как передает ИА REGNUM, более 56 тыс. новых носителей коронавируса выявили за сутки в США днем ранее.

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