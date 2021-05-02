Элиста, , 16:00 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано десять случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 2 мая.

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В ковидных госпиталях на лечении находятся 142 пациента, состояние шестерых из них врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 299 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 453 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 764 пациента.