Москва, , 15:57 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до 25% тех, кто заразился коронавирусом, имеют осложнения, и нуждаются в наблюдении. Об этом он сказал сегодня, 2 мая, в эфире телеканала «Россия 1».

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«До 25% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения. А до 10% перенесших новую коронавирусную инфекцию требуется подчас и госпитализация», — сказал министр здравоохранения Мурашко.

Напомним, что в России с начала пандемии выявили более 4,8 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. К сегодняшнему дню. выздороветь от коронавирусной инфекции смогли более 4,4 млн человек. За все время пандемии непосредственно от COVID-19 в России умерли 110 862 человека.