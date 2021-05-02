Актау, Казахстан, , 15:57 — REGNUM Грузовик со спецтехникой врезался в газопровод высокого давления в селе Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области Казахстана, сообщили 2 мая в пресс-службе районной администрации.

Авария произошла 2 мая в 12:50 (10:50 мск). На месте происшествия работают спасатели, сотрудники коммунальных служб и медики. В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что авария привела к сбою в газоснабжении 5 тыс. домохозяйств. Региональные власти надеются, что ремонтные работы будут завершены к вечеру 2 мая.

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