Москва, , 15:53 — REGNUM Ряд российских миллиардеров и предпринимателей подали иски против британского издательства HarperCollins о защите от клеветы. Об этом пишет газета Financial Times.

Сообщается, что иски к издательству подали совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, глава совета директоров Альфа-банка Пётр Авен, бизнесмен Шалва Чигиринский, корпорация «Роснефть», а также миллиардер Роман Абрамович. Уточняется, что иски подавались отдельно в марте-апреле 2021 года.

Поводом для исков стала публикация издательством HarperCollins книги «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад», которую написала бывший московский корреспондент FT Кэтрин Белтон. Она утверждает, что в своей книге описывает приход к власти в России Владимира Путина и его отношения с «олигархами».

Все вышеназванные лица так или иначе фигурируют в книге. Сперва российские миллиардеры попытались урегулировать ситуацию мирно, но переговоры с издательством ни к чему не привели. В итоге были поданы иски, так как они считают, что книга содержит ложные и клеветнические заявления.

В самом издательстве подчеркивают, что книга Белтон — это «тщательно подготовленная» и очень важная работа.

«Мы будем решительно защищать право сообщать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес», — заявили в издательстве HarperCollins