Салехард, , 15:49 — REGNUM В Салехарде в некоторых продовольственных магазинах опустели прилавки. Об этом сообщают «Вести-Ямал».

Причиной перебоев с поставкой продовольствия стало перекрытие подмытой талыми водами дороги Салехард-Надым, а также закрытие переправы через Обь между Салехардом и Лабытнанги.

Ситуация с продовольствием наладится с открытием весенне-летней навигации. На данный момент между Салехардом и Лабытнанги могут курсировать лишь суда на воздушной подушке, отмечают местные власти.

Как отмечают жители Салехарда в социальных сетях, пустые полки наблюдаются лишь в магазинах одной из федеральных торговых сетей, которая зашла в столицу Ямала сравнительно недавно и оказалась неготовой к традиционной весенней распутице. Большинство местных магазинов привыкли к перебоям транспортного сообщения и там дефицита продовольствия не наблюдается.