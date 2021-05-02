Москва, , 15:44 — REGNUM В ночь на 3 мая Центральную Россию накроет мощный атлантический циклон, который принесет обильные осадки. Об этом сообщил журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос"Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, мощный циклон из Северной Атлантики двигается с запада на Центральную Россию со скоростью примерно 40 километров в час. В ночь на 3 мая он накроет большинство регионов Центральной России и принесет мощные ливни.

В Москве ожидается выпадение 44% месячной нормы осадков. Наиболее неблагоприятные метеоусловия будут наблюдаться с полуночи и до девяти часов утра 3 мая.

Ветер местами будет достигать 15−20 метров в секунду. Ожидаются грозы.