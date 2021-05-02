Ташкент, , 15:34 — REGNUM В Узбекистан за минувшие сутки выявили 393 случая заражения коронавирусом. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Наибольшее число новых носителей выявлено в Ташкенте — 216, Самаркандской области — 72 и Ташкентской области — 46. Общее число выявленных случаев достигло 91 643, выздоровели 87 628 человек, скончались — 652.

Отмечается, что в инфекционных стационарах продолжают лечение 3363 пациента с коронавирусом.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Узбекистане наблюдается с середины марта 2021 года. 1 мая в республики зафиксирован рекорд по числу новых носителей за 2021 год — 442. Наибольший прирост случаев произошел 4 августа, когда выявили 981 случай.

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