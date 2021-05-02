Москва, , 15:33 — REGNUM Подготовка к стыковке последнего российского модуля «Причал» с Международной космической станцией будет проводиться с помощью грузового корабля «Прогресс МС-17». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

На июль 2021 года запланирован запуск нового российского модуля «Наука». В ноябре к модулю «Наука» пристыкуется последний российский модуль МКС — «Причал», имеющий порты для приёма грузовых и пилотируемых кораблей.

Перед запуском «Причала» от стыковочного узла модуля «Наука» потребуется отделить адаптер, который будет временно использоваться для причала кораблей «Прогресс» и «Союз». Сообщается, что этот адаптер увезёт грузовой корабль «Прогресс МС-17», который должен отчалить от МКС в ноябре 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Роскосмосе заявили, что первым элементом новой российской орбитальной станции станет научно-энергетический модуль, который первоначально разрабатывался для включения в состав МКС.

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