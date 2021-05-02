Сочи, Краснодарский край, , 15:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Сочи», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), пополнился нападающим Андреем Бакановым и словацким форвардом Мартином Бакошом. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба сочинской команды.

Уточняется, что контракты с обоими хоккеистами заключены на один сезон.

Отметим, 18-летний Баканов провел прошедший сезон в пекинской команде «Куньлунь Ред Стар», за которую сыграл в 32 матчах и смог набрать пять (четыре шайбы + результативная передача) очков. 31-летний Бакош в минувшем сезоне выступал в составе московского клуба «Спартак» и сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата, где смог набрать 28 (14 шайб + 14 голевых пасов) очков.