Москва, , 15:28 — REGNUM Хорватский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич прошел обследование после полученной им в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с командой «Уфа» (1:1) травмы. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза (HNS).

«Первые результаты МРТ обнадеживают и позволяют предположить, что это не станет причиной долгого отсутствия Влашича», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после проведения детальной диагностики будет принято решение о лучшей терапии, которая будет способствовать тому, чтобы 23-летний футболист был полностью готов вернуться на игровое поле.

Отметим, в нынешнем сезоне РПЛ Никола Влашич сыграл в составе ЦСКА в 26 матчах и отметился в них 11 забитыми голами и пятью результативными передачами.