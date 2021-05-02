Алма-Ата, Казахстан, , 15:15 — REGNUM Пост главного тренера хоккейного клуба «Алма-Ата» покинул Владимир Князев, сообщает 2 мая спортивное издание «Шайба.kz».

Казахстанский тренер принял команду в декабре 2020 года. «Алма-Ата» завершила регулярный чемпионат на восьмом места, а в плей-офф проиграла клубу «Торпедо».

Напомним, хоккейный клуб Алма-Ата основан в 2010 году. Лучшее достижение команды — пятое место в чемпионате Казахстана в 2015 году. Является также бронзовым призером кубка Казахстана 2016 года.