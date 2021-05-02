Одесса, Украина, 2 мая, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В годовщину трагедии в Доме профсоюзов, сегодня, 2 мая, в Одессе украинские националисты проводят разрешенный властями города «Марш защитников Одессы». По данным местных СМИ, в акции принимают участие около 400 человек. Организаторами шествия выступила украинская националистическая партия «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

Напомним, что 2 мая 2014 года украинские националисты устроили провокацию в Одессе, чтобы дискредитироваться активистов Антимайдана. В итоге противники Евромайдана была блокированы в одесском Доме профсоюзов, который украинские националисты подожгли. До сих пор точно не известно, сколько человек погибло в Доме профсоюзов — пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники так и не провели настоящего расследование этого массового убийства. По официальной версии Киева, в Доме профсоюзов погибли 50 человек, сторонники Антимайдана говорят о сотнях погибших.

Сегодня по улицам Одессы прошли те, кто в 2014 году сжигал людей в Доме профсоюзов. Они заявили, что 2 мая — это «не день траура, а день победы».

До начала марша участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске, которая посвящена двум погибшим 2 мая 2014 года сторонникам евромайдана.