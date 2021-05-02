Жигулевск, Самарская область, , 15:32 — REGNUM Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» переиграл тольяттинскую команду «Акрон» в матче 40-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Кристалл» в Жигулёвске и закончилась победой «Крыльев» со счетом 1:2.

В составе победитель дублем отметился нападающий Иван Сергеев (68-я и 90+2-я минута). Автором единственного гола «Акрона» стал форвард Артём Делькин (60-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Крыльев Советов» стало 92 очка, что позволило клубу укрепить свою лидирующую позицию в турнирной таблице ФНЛ. У «Акрона» 41 очко и семнадцатое место.