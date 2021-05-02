Салехард, , 15:07 — REGNUM Квалификационной коллегией судей ЯНАО прекращены полномочия судьи Салехардского городского суда Алишера Раенгулова по собственному желанию с 30 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, по информации СМИ Алишера Раенгулова подозревают в незаконном обороте огнестрельного оружия. Якобы он причастен к созданию подпольного стрелкового клуба, участники которого газовое и травматическое оружие переделывали в боевое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официально причастность Раенгулова к какому-либо преступлению в правоохранительных органах не комментируют.

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