Москва, , 15:01 — REGNUM Новые правила регистрации сделки купли-продажи подержанных автомобилей в России вступят в силу во второй половине 2021 года. Об этом представители Минцифры РФ сообщили Autonews.ru.

Ранее ожидалось, что новые правила вступят в силу 1 мая. Главным изменением должна стать возможность оформления договора купли-продажи автомобиля с пробегом через портал «Госуслуги».

В Минцифры РФ сообщили, что возможность такого оформления договоров купли-продажи будет реализована во второй половине года. Перед этим — в июне 2021 года — ожидается запуск возможности дистанционного заключения договоров на оказание услуг сотовой связи.

Для оформления сделки купли-продажи транспортного средства через портал «Госуслуги» потребуется верифицированный аккаунт на портале. После заключения сделки покупатель должен будет получить свидетельство о регистрации транспортного средства в ГИБДД или многофункциональном центре.

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