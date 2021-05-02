Оренбург, , 15:29 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» уверенно обыграл томскую команду «Томь» в матче 40-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 2 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей голами отличились нападающий Дмитрий Воробьёв (74-я минута) и полузащитник Алексей Миронов (81-я).

При этом на 76-й минуте «Томь» осталась в меньшинстве после того, как с поля был удален получивший вторую желтую карточку защитник Илья Зуев.

Отметим, по итогам матча в активе «Оренбурга» стало 88 очков, что позволяет ему уверенно находиться на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. У «Томи» 37 очков и восемнадцатое место.