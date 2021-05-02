Бишкек, 2 мая, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов навестил пострадавших в результате вооруженного конфликта на границе. Об этом сообщили 2 мая в пресс-службе правительства республики.

President.gov.kg Пострадавшая с киргизской стороны

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Глава правительства посетил Бишкекский научный центр травматологии и ортопедии. Он пообещал всем пострадавшим помощь правительства. Власти республики восстановят дома, школы и разрушенные дороги.

«Правительство рассматривает вопрос присвоения Баткену особого статуса», — сказал Марипов. Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

По данным министерства здравоохранения Киргизии, в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном погибли 34 и пострадали 178 человек.