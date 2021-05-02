Сеул, , 15:32 — REGNUM За пять лет число жителей Южной Кореи, занимающихся сельским, рыбным и лесным хозяйством сократилось на 280 тыс. человек. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 1 декабря 2020 года в стране сельским, рыбным и лесным хозяйством занимались 2 644 000 тыс. человек, что на 9,5% меньше по сравнению с данными за 2015 год.

Известно, что за пять лет средний возраст жителей, занимающихся сельским хозяйством увеличился с 65,1 года до 66,1 года, рыбным хозяйством — с 62 лет до 63,2 лет, лесным хозяйством — с 63,5 лет до 64,6 лет.

Между тем, число жителей, занимающихся сельским, лесным и рыбным хозяйством в мегаполисах увеличилось на 35,8%, однако в других районах страны, напротив, сократилось на 8,1%.

Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с быстрым старением населения и урбанизацией.