Милан, Италия, , 15:28 — REGNUM Аргентинский полузащитник футбольного клуба «Удинезе» Родриго Де Пауль попал в сферу интересов команды «Милан». Об этом 2 мая сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, в миланской команде готовы заплатить за переход 26-летнего футболиста €40 млн.

При этом ранее интерес к игроку проявлял мадридский клуб «Атлетико», а зимой появлялись сообщения о том, что полузащитник может перейти в санкт-петербургский «Зенит».

Отметим, в нынешнем сезоне Родриго Де Пауль сыграл в составе «Удинезе» в 31 матче и смог отметиться в них восемью забитыми мячами.