Красногорск, 2 мая, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Первые конкурсы по программе реновации жилья состоятся в Подмосковье в третьем квартале 2021 года. Об этом 2 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

По его словам, на территории региона значительная доля жилья находится в ветхом состоянии. Всего в старых пятиэтажках, а также двух‑ и трехэтажных домах проживает порядка 1 млн жителей Подмосковья. Именно для них на территории области и будет запущена программа реновации.

«Мы дали старт программе реновации. И первые конкурсы, аукционы пройдут уже в этом году. Мы этот процесс сдвинем с мертвой точки», — сказал глава региона.