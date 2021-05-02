Москва, , 14:43 — REGNUM Почти 530 тысяч жителей Донбасса за последние два года получили гражданство Российской Федерации. Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в пресс-центре министерства внутренних дел России.

Напомним, что в 2019 президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса. Указ начал действовать с 24 апреля 2019 года. С тех пор по упрощенной схеме гражданство России получили 527 тысяч жителей Донбасса.

При этом почти двумя тысяча жителей ДНР и ЛНР было отказано в предоставлении гражданства Российской Федерации. 40% из них получили отказы в связи с тем, что уже имели ограничения на въезд на территорию России по разным причинам. Треть тех, кому отказали в российском паспорте, имеют непогашенную судимость. Четверть желающих получить российское гражданство сочли угрожающими безопасности России.

работа по предоставлению гражданства России жителям Донбасса продолжается.